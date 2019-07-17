В результате нападения в Эрбиле погибли трое турецких дипломатов

Трое турецких дипломатов, в том числе вице-консул, погибли в столице иракского Курдистана Эрбиле, в результате нападения вооруженных неизвестных, сообщает иракский телеканал "ас-Сумария".

По первоначальным данным, сотрудники консульства стали жертвами нападения на ресторан, в котором они обедали.

Район происшествия оцеплен сотрудниками местных спецслужб.