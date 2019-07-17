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Регион 17.07.2019 16:24

В результате нападения в Эрбиле погибли трое турецких дипломатов

Трое турецких дипломатов, в том числе вице-консул, погибли в столице иракского Курдистана Эрбиле, в результате нападения вооруженных неизвестных, сообщает иракский телеканал "ас-Сумария".

По первоначальным данным, сотрудники консульства стали жертвами нападения на ресторан, в котором они обедали.

Район происшествия оцеплен сотрудниками местных спецслужб.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИРАК, ТУРЦИЯ, ДИПЛОМАТЫ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]