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Транспорт и связь 17.07.2019 16:26

AZUR Air отозвала допуски на полеты почти по ста маршрутам

Авиакомпания AZUR Air отозвала допуски на полеты по 95 международным маршрутам, S7 не будет летать в Норвегию и Данию, следует из документов Росавиации.

Большинство отмененных маршрутов AZUR Air - из российских регионов в Китай и Турцию, в частности, на такие курорты, как Бодрум и Даламан. Рейсов из Москвы отмены не коснулись.

"В ситуации нет ничего экстраординарного, мы отказались от допусков, которые не использовали. Теперь их могут использовать другие авиакомпании. Перевозка на турецком направлении не пострадает, недавно мы запустили регулярные рейсы в Турцию из 23 регионов", - сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" директор департамента информационной политики и коммуникаций AZUR Air Анастасия Матюшина.

Также допуски по ряду маршрутов отозвали авиакомпании "Сибирь" (S7), "Уральские авиалинии" и "Азимут". Так, S7 не будет выполнять рейсы из Москвы в Копенгаген и Осло, "Уральские авиалинии" - из Москвы в Минск, а "Азимут" из ряда регионов в Ереван.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАКОМПАНИИ, ДОПУСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]