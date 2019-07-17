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Социум 17.07.2019 16:40

Kapitel подготовит проект новых зданий для 180 семей вынужденных переселенцев

Фонд социального развития вынужденных переселенцев привлек ООО «Kapitel» к проектированию новых жилых зданий в Гарадагском районе Баку с необходимой технической инфраструктурой.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, здания предназначены для 180 семей вынужденных переселенцев, временно обосновавшихся на территории Гарадагского района.

Стоимость работ по проектированию составляет 118 тыс. 895,62 манатов.

Ф.Исазаде

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]