Kapitel подготовит проект новых зданий для 180 семей вынужденных переселенцев

Фонд социального развития вынужденных переселенцев привлек ООО «Kapitel» к проектированию новых жилых зданий в Гарадагском районе Баку с необходимой технической инфраструктурой.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, здания предназначены для 180 семей вынужденных переселенцев, временно обосновавшихся на территории Гарадагского района.
Стоимость работ по проектированию составляет 118 тыс. 895,62 манатов.
Ф.Исазаде
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