Kapitel подготовит проект новых зданий для 180 семей вынужденных переселенцев

Фонд социального развития вынужденных переселенцев привлек ООО «Kapitel» к проектированию новых жилых зданий в Гарадагском районе Баку с необходимой технической инфраструктурой.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, здания предназначены для 180 семей вынужденных переселенцев, временно обосновавшихся на территории Гарадагского района.

Стоимость работ по проектированию составляет 118 тыс. 895,62 манатов.

Ф.Исазаде