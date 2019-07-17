Азербайджан в I полугодии увеличил импорт продовольствия на 12,2%

Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года увеличил импорт продовольствия на 12,2 % - до $728 млн 570,73 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу – 576,489 тыс. тонн (рост на 6,9%) на $130 млн 159,74 тыс., плодоовощную продукцию - 179,079 тыс. тонн (рост на 7,3%) на сумму $101 млн 438,45 тыс., мясо – 24,065 тыс. тонн (рост на 9,5%) на сумму $35 млн 394,84 тыс., масла растительного и животного происхождения – 76,779 тыс. тонн (рост на 0,8%) на $64 млн 92,65 тыс.

Импорт сливочного масла в Азербайджан в январе-июне 2019 года составил 6 тыс. 525,25 тонн (спад на 2,4%) на $32 млн 556,77 тыс.

В целом, на продовольствие пришлось 10,38% всего импорта в Азербайджан за отчетный период.

Н.Аббасова