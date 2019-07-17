Выходец из Судана, наехавший на легковушке на пешеходов у парламента Великобритании, признан виновным в попытке убийства

Суд присяжных в среду признал 30-летнего выходца из Судана Салика Хатера виновным в покушении на убийство по делу о наезде на пешеходов у здания британского парламента в Лондоне в 2018 году, сообщает в среду телерадиокорпорация BBC.

"Каким бы ни был его мотив, это не было несчастным случаем. Это была преднамеренная попытка убить и ранить как можно больше людей", - заявила представитель отдела по борьбе с терроризмом в Королевской прокурорской службе Дженни Хопкинс.

"Манера его вождения было настолько искусной и решительной, что опытным следователям было сложно повторить маневр (на дороге - ИФ), который он совершил", - отметила она.

В свою очередь прокуратура настаивала, что это дело имеет террористический мотив.

Приговор подсудимому огласят позднее.

15 августа 2018 года водитель серебристого седана Ford Fiesta протаранил ограждение на въезде на территорию британского парламента в Лондоне, сбив нескольких пешеходов. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля, был задержан и доставлен в отделение полиции.

Инцидент привел к тому, что нескольким пострадавшим потребовалось лечение в больнице.

По данным прокурора, быстрая реакция пешеходов помешала Хатеру убить кого-либо.

Салик Хатер жил в небольшой квартире в Бирмингеме. По словам друзей, он переехал в Великобританию около пяти лет назад и получил подданство этой страны.

По данным СМИ, в прошлом Салик Хатер не попадал в поле зрения Скотланд-Ярда или британских разведслужб.