Президент Молдовы на встрече с Козаком попросил о скидке на газ

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что обсудил в Москве со спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком поставки в Молдавию российского газа.
"Отдельно обсудили вопросы бесперебойного обеспечения нашей страны природным газом, учитывая, что соглашение по транзиту через территорию Украины истекает в конце 2019 года, а также просьбу молдавской стороны по предоставлению скидки на газ с 1 сентября", - написал Додон на своей странице в facebook.
Он сообщил, что в ходе встречи представил кандидата на должность председателя правления AО "Молдовагаз" Вадима Чебана.
Он также поблагодарил руководство России за продление действия соглашения о беспошлинном экспорте молдавских товаров по пяти товарным позициям на российский рынок и выразил надежду на то, что в перспективе удастся согласовать расширение списка товаров для беспошлинного ввоза.
Додон рассказал, что обсудил с Козаком "весь спектр двусторонних отношений".
"С удовлетворением отметил, что за прошедший месяц произошла существенная перезагрузка молдо-российских отношений, что позволит выйти на качественно новый уровень взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией", - заявил президент Молдавии.
Он заявил о важности проведения в сентябре 2019 года полноценного заседания молдо-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
"Как ожидается, с проведением этого заседания будет преодолен период стагнации в двусторонних отношениях, которая наблюдалась в последние годы по вине нашего предыдущего правительства. Были едины во мнении, что в нашей двусторонней повестке накопилось большое количество вопросов, требующих незамедлительного разрешения, при широком участии представителей правительства Молдавии", - сообщил Додон.
В ходе дискуссии Додон и Козак также обсудили приднестровскую проблематику и обменялись мнениями об итогах встречи с представителями посредников и наблюдателей формата "5+2": России, Украины, ОБСЕ, США и ЕС.
"Изложенные приоритеты в процессе приднестровского урегулирования на предстоящий период направлены на активизацию диалога между Кишинёвом и Тирасполем", - подчеркнул Додон, выразив надежду, что "совместные усилия посредников и наблюдателей откроют перспективы проведения встречи в переговорном формате "5+2"", предварительно намеченной на первую половину октября текущего года.
Ранее в среду пресс-секретарь Козака Илья Джус сообщил журналистам, что Додон и Козак в Москве обсудили "широкий круг вопросов экономического сотрудничества двух стран".
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