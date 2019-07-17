КазТрансОйл снизил транспортировку нефти в I полугодии на 1%, до 22,2 млн т

АО "КазТрансОйл", оператор системы магистральных нефтепроводов Казахстана, в январе-июне 2019 года сократило объем транспортировки нефти на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 22,198 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Объем транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Казахстана вырос на 6,5% - до 8,18 млн тонн. На Атырауский НПЗ поставлено 2,681 млн тонн, ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" - 2,648 млн тонн, Павлодарский нефтехимический завод - 2,479 млн тонн, битумный завод на базе ТОО "Актауский завод пластических масс" - 373 тыс. тонн.

Грузооборот "КазТрансОйла" в I полугодии вырос на 0,3% - до 18,871 млрд тонно-километров, консолидированный - на 0,2%, до 22,898 млрд тонно-километров.

Объем транспортировки нефти по участку Атырау-Самара магистрального нефтепровода Узень-Атырау-Самара уменьшился на 5,3% и составил 7,233 млн тонн.

По участку нефтепровода "ТОН-2", расположенному на территории Казахстана, транспортировано 5,411 млн тонн нефти (снижение на 1%).

Осуществлена перевалка 5,548 млн тонн нефти в нефтепровод Атасу-Алашанькоу и 839 тыс. тонн нефти в систему магистральных нефтепроводов КТК-К. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатели снизились на 3,1% и 6,6% соответственно.

Налив нефти в танкеры в порту Актау с использованием мощностей "КазТрансОйла" вырос на 0,2%, до 1 млн тонн.

Объем транспортировки нефти по системе нефтепроводов ТОО "Казахстанско-китайский трубопровод" увеличился на 4,7% и составил 8,088 млн тонн. Грузооборот достиг 7,322 млрд тонно-километров, увеличившись на 1,8%.

По нефтепроводу Кенкияк-Атырау ТОО "МунайТас" транспортировано 1,744 млн тонн нефти (снижение на 17,5%). Грузооборот уменьшился на 15% - до 717 млн тонно-километров.

Объем перевалки нефти и нефтепродуктов по группе компаний ООО "Батумский нефтяной терминал" и компании Petrotrans Ltd сократился на 21%, до 489 тыс. тонн.

"КазТрансОйл" входит в состав национальной компании "КазМунайГаз".