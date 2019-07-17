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Регион 17.07.2019 17:13

В МИД Турции подтвердили смерть одного из своих сотрудников в результате нападения в Эрбиле

МИД Турции в среду подтвердил, что в результате нападения в столице иракского Курдистана Эрбиле погиб один из турецких дипломатов, сообщает издание "Сабах" со ссылкой на заявление министерства.

В МИД также выразили соболезнования в связи с гибелью дипломата.

"Сабах" напоминает, что ранее группа неизвестных открыла огонь в ресторане, где обедали дипломаты. Газета отмечает, что один из нападавших, одетый как гражданское лицо, был убит на месте.

Власти впоследствии перекрыли дороги, ведущие из Эрбиля, чтобы задержать еще двоих нападавших, скрывшихся с места происшествия.

Также, по данным некоторых СМИ, в результате стрельбы погиб не один, а трое турецких дипломатов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАК, ДИПЛОМАТ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]