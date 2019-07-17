В МИД Турции подтвердили смерть одного из своих сотрудников в результате нападения в Эрбиле

МИД Турции в среду подтвердил, что в результате нападения в столице иракского Курдистана Эрбиле погиб один из турецких дипломатов, сообщает издание "Сабах" со ссылкой на заявление министерства.

В МИД также выразили соболезнования в связи с гибелью дипломата.

"Сабах" напоминает, что ранее группа неизвестных открыла огонь в ресторане, где обедали дипломаты. Газета отмечает, что один из нападавших, одетый как гражданское лицо, был убит на месте.

Власти впоследствии перекрыли дороги, ведущие из Эрбиля, чтобы задержать еще двоих нападавших, скрывшихся с места происшествия.

Также, по данным некоторых СМИ, в результате стрельбы погиб не один, а трое турецких дипломатов.