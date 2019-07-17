Турция ответит на нападение на турецких дипломатов в Эрбиле - канцелярия турецкого президента

Анкара обещает принять ответные меры после того, как в иракском городе Эрбиле жертвами нападения стали турецкие дипломаты, заявляют в канцелярии президента Турции.

Между тем, из Эрбиля поступает противоречивая информация. По одним данным, погибли трое дипломатов, работавших в генеральном консульстве Турции, в том числе вице-консул. По другим, погиб один дипломат, а двое ранены.

Сотрудники консульства стали жертвами нападения на ресторан, в котором они обедали.

Район происшествия оцеплен сотрудниками местных спецслужб.