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Регион 17.07.2019 17:15

Турция ответит на нападение на турецких дипломатов в Эрбиле - канцелярия турецкого президента

Анкара обещает принять ответные меры после того, как в иракском городе Эрбиле жертвами нападения стали турецкие дипломаты, заявляют в канцелярии президента Турции.

Между тем, из Эрбиля поступает противоречивая информация. По одним данным, погибли трое дипломатов, работавших в генеральном консульстве Турции, в том числе вице-консул. По другим, погиб один дипломат, а двое ранены.

Сотрудники консульства стали жертвами нападения на ресторан, в котором они обедали.

Район происшествия оцеплен сотрудниками местных спецслужб.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАК, НАПАДЕНИЕ, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]