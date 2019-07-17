Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на Валаам.

По прибытии они отправились в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, где прошла служба.

После службы в монастыре лидеры России и Белоруссии отправились в скит во имя Всех святых - так называемый Всесвятский скит.

Лидеры двух стран проведут на Валааме неформальную встречу.

Рабочий визит Лукашенко в Россию рассчитан на 17-18 июля. В четверг в Санкт-Петербурге лидеры примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России, а также проведут двусторонние переговоры.

Впервые Лукашенко сообщил о намерении посетить Валаам на встрече в июне в Минске с премьер-министров РФ Дмитрием Медведевым. Президент Белоруссии тогда сказал, что посетит монастырь вместе с Путиным перед форумом регионов. "Когда будет у вас на родине форум регионов, мы с ним (Путиным) поедем на Валаам молиться и там дополнительно обсудим (вопросы)", - сообщил Лукашенко.

В пресс-службе президента Белоруссии накануне сообщили, что лидеры в ходе поездки на остров также проведут неформальную встречу.

"Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение (поездка на Валаам - ИФ). Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Ничего тайного", - сказал Лукашенко на минувшей неделе.

Путин регулярно посещает монастырь, приезжал он на Валаам и в прошлом, и позапрошлом году в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа.

Валаам - самый большой из нескольких десятков островов архипелага в северной части Ладожского озера (Карелия). Монастырь на Валааме был основан в XIV веке, сейчас он насчитывает более 200 насельников и остается не только культурно-историческим объектом, но и культурным центром. Ежегодно его посещают более 100 тыс. паломников и туристов.

В начале XX века монастырь включал в себя 13 скитов, расположенных в разных частях Валаама, и 21 часовню. К нынешнему моменту восстановлены большинство скитов.