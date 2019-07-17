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Туризм 17.07.2019 17:26

В Тбилиси заверяют, что российские туристы в Грузии находятся в безопасности

Безопасность российских туристов в Грузии полностью обеспечена, заверяют в грузинском внешнеполитическом ведомстве в ответ на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия рассмотрит возможность отмены запрета на авиаперелеты, если в Грузии будут устранены угрозы безопасности россиян.

"Мы услышали заявления Сергея Лаврова. По поводу вопроса безопасности хочу сказать, что в Грузии полностью обеспечена безопасность иностранных, включая российских граждан и туристов", - сказал в среду журналистам официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди.

По его словам, Грузия является безопасной страной, что подтверждено Евросоюзом и отображено в различных международных рейтингах.

Кроме того, в МИД Грузии считают, что в грузино-российских отношениях необходимо устранить возникшую напряженность.

"Важно сохранить определенный прогресс, который был достигнут в торгово-экономическом и гуманитарном направлениях. С целью сохранения указанных результатов необходимо снять создавшееся напряжение и осуществить деэскалацию", - отметил Константиниди.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ТУРИСТЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]