В Азербайджан в январе-мае 2019г импортированы легковые автомобили на $195 млн

В Азербайджан в январе-мае 2019 года импортированы легковые автомобили на сумму $195 млн 633,1 тыс., что в 1,7 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«В январе-мае 2019 года импорт в страну легковых автомобилей составил 14,17 тыс. единиц, что в 2,2 раза больше чем годом ранее», - отметили в правительстве.
В отчетный период в Азербайджан также импортировано 1274 грузовых автомобиля (рост в 1,7 раза) на сумму $19 млн 645,8 тыс. (рост в 1,7 раза).
Кроме этого, в январе-мае 2019 года в республику импортировано 70 автобусов (рост в 1,9 раза) на общую сумму $4 млн 251,6 тыс. (рост на 36,2%).
Азербайджан в 2018 году впервые раскрыл общую стоимость автомобилей, импортированных в страну. В 2018 году в страну были импортированы легковые автомобили на сумму $407 млн 634,8 тыс., что в 1,9 раза выше показателя 2017 года. Количество импортированных автомобилей составило 26,147 тыс. единиц, что в 2,3 раза больше чем в 2017 году.
За прошлый год в Азербайджан также было импортировано 2,3 тыс. грузовых автомобилей (рост в 1,9 раза) на сумму $33 млн 241,6 тыс. (рост в 2 раза). Импорт автобусов составил 297 единиц (рост на 60%) на общую сумму $15 млн 874,8 тыс. (рост на 43,4%).
Н.Аббасова
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