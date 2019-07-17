Свыше 19,8 тыс. пчеловодов в Азербайджане получат субсидии на 4,3 млн манатов

Пчеловодческие хозяйства еще из 60 районов Азербайджана в 2019 году получат субсидий на общую сумму 4 млн 265,33 тыс. манатов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве сельского хозяйства.

«В министерстве сельского хозяйства прошло очередное заседание республиканской комиссии по выдаче субсидий физическим и юридическим лицам занимающихся пчеловодством. На основании документов, полученных из 60 районных комиссий, принято решение выделить субсидии в размере 4 млн 265,33 тыс. манатов», - отметили в министерстве.

Данное решение коснется 19,807 тыс. пчеловодов и пчеловодческих хозяйств.

В мае текущего года Минсельхоз принял о выдаче 4,507 тыс. пчеловодам и пчеловодческим хозяйствам субсидий на сумму 910,46 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в марте текущего года издал распоряжение о назначении субсидий сроком на 5 лет (2018-2023гг) для физических и юридических лиц, занимающихся пчеловодством.

Физическим и юрлицам, занимающимся пчеловодством, в течение пяти лет, начиная с 2018 года, установлены субсидии в размере 10 манат за содержание каждой пчелиной семьи.

А.Мамедов