Почти полсотни граждан Узбекистана госпитализированы с отравлением в Самарской области

Доследственная проверка проводится по факту отравления трудовых мигрантов в Сызранском районе Самарской области, сообщает региональное СУ СКР в среду.
По данным следствия, в этом году в село Кошелевка приехали 60 граждан Узбекистана заниматься сельскохозяйственными работами.
"Они жили обособленно в жилом доме в Сызранском районе, готовили себе еду самостоятельно. 16-17 июля 46 приезжих мужчин были госпитализированы в больницу, где им в настоящее время оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, иностранцы находятся в медучреждении в состоянии небольшой и средней тяжести.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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