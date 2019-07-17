Почти полсотни граждан Узбекистана госпитализированы с отравлением в Самарской области

Доследственная проверка проводится по факту отравления трудовых мигрантов в Сызранском районе Самарской области, сообщает региональное СУ СКР в среду.

По данным следствия, в этом году в село Кошелевка приехали 60 граждан Узбекистана заниматься сельскохозяйственными работами.

"Они жили обособленно в жилом доме в Сызранском районе, готовили себе еду самостоятельно. 16-17 июля 46 приезжих мужчин были госпитализированы в больницу, где им в настоящее время оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, иностранцы находятся в медучреждении в состоянии небольшой и средней тяжести.

Обстоятельства произошедшего выясняются.