Медведев в поздравлении фон дер Ляйен призвал к возобновлению диалога правительства РФ и Еврокомиссии

Премьер РФ Дмитрий Медведев поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост председателя Европейской комиссии, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"От имени правительства Российской Федерации и от себя лично искренне поздравляю Вас с избранием на пост председателя Европейской комиссии", - говорится в телеграмме российского премьера.
Медведев выразил надежду на возобновление конструктивного сотрудничества и регулярного диалога между правительством РФ и Еврокомиссией.
"Рассматриваем Европейский союз в качестве важного партнера России в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях. Убежден, что возобновление конструктивного сотрудничества и регулярного диалога в формате правительство Российской Федерации - Европейская комиссия будет способствовать формированию благоприятных условий для запуска новых совместных проектов, программ и инициатив", - отмечается в поздравлении.
Медведев подтвердил "готовность российской стороны к активному взаимодействию с коллегами из Европейского союза".
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