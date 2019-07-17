AKIA в I полугодии 2019г выдало агрокредитов на 11,4 млн манатов

Агентство по аграрным кредитам и развитию (AKIA) в первом полугодии 2019 года выдало 328 фермерам льготные кредиты на сумму 11,35 млн манатов, говорится в сообщении Агентства.

"328 фермерам было выдано 11,35 млн манатов наличных кредитов, еще 391 фермеру было продано по льготным ценам 1,432 тыс. сельскохозяйственной техники, общей стоимостью 70,7 млн манатов", - отмечается в сообщении.

Агентство в отчетный период выплатило поставщикам сельхозтехники 27,1 млн манатов вместо фермеров, кроме того 236 фермерам были выданы кредиты на покупку техники. Общая сумма таких кредитов составила 12,67 млн манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2018 года утвердил порядок использования средств Агентства по аграрным кредитам и развитию.

Согласно правилам, средства агентства могут быть использованы на финансирование проектов, направленных на совершенствования производства, переработки, хранения и продажи сельхозпродукции, инновационных проектов по агроразвитию регионов, проектов, направленных на улучшение производственных средств, а также на финансирование их льготной продажи и лизинга, проектов развития животноводства.

Кроме этого средства агентства могут быть направлены на финансирование пилотных проектов министерства сельского хозяйства.

Правила также определяют максимальный лимит кредитной линии, предоставляемой для каждой уполномоченной организации Агентства - 5 млн манатов. Остаток общей суммы, привлеченной банком не должен превышать его совокупный капитал, а для НБКО этот лимит установлен в размере уставного капитала.

Также определены размеры, сроки и проценты по льготным кредитам, выдаваемым субъектам предпринимательства.

В частности, кредиты, выдаваемые агентством делятся на микрокредиты (до 5 тыс. манатов), небольшие (от 5 тыс. до 30 тыс. манатов), средние (от 30 тыс. до 100 тыс. манатов) и крупные (от 100 тыс. до 200 тыс. манатов). В отдельную группу выделены кредиты на закупку агротехники – их максимальный размер установлен в 1 млн. манатов.

Микрокредиты выдаются на срок до 2 лет, небольшие и средние кредиты –до 3 лет, крупные кредиты – до 5 лет. Льготный срок по кредитам составит до 12, до 18 и до 24 месяцев соответственно.

Агентство предоставляет кредиты уполномоченным организациям по 2% годовых. Процентная ставка для предпринимателей же не должна превышать 7% годовых.

А.Мамедов