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Регион 17.07.2019 19:41

Первый этап поставок Анкаре компонентов С-400 завершится 23 июля - СМИ

Стартовый этап поставок в Турцию компонентов российских ЗРС С-400 планируется завершить 23 июля, сообщает в среду газета "Хюрриет" со ссылкой на неназванное турецкое официальное лицо.

"Первоначальный этап доставки российских систем ПВО С-400 будет продолжаться по воздуху до 23 июля", - пишет издание.

По его данным, за это время будут доставлены, в частности, пусковые установки и электронное оборудование.

Грузовые самолеты с компонентами С-400 начали прибывать в Турцию в пятницу, 12 июля. В среду на турецкую авиабазу Мюртед близ Анкары прибыл 14-й по счету самолет.

Турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что одновременно с поставками С-400 в РФ и Турции продолжается обучение турецких военных, которым предстоит использовать эти системы.

Вице-премьер Юрий Борисов в интервью "Интерфаксу" сообщил, что Россия исполнит контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 Турции в 2019 году. "Мы очень четко идем по графику контракта, не сорвав ни одного мероприятия. Реализация контракта, включая подготовку турецких специалистов, безусловно, завершится в этом году", - сказал Борисов.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Тэги: ТУРЦИЯ, С/400, ПОСТАВКИ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]