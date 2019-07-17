США на переговорах по стратстабильности выразили обеспокоенность разработкой в РФ нестратегического ядерного оружия - госдеп

В ходе переговоров по стратегической стабильности США выразили обеспокоенность разработкой в России нестратегического ядерного оружия, говорится в заявлении госдепартамента США, распространенном в среду.

"Американская делегация заявила об обеспокоенности относительно разработки и размещения в РФ нестратегического ядерного оружия и недостаточной прозрачности в том, что касается существующих обязательств", - отмечается в нем.

Также в заявлении говорится, что делегации в ходе переговоров обсудили свои "национальные стратегические политики с целью сокращения недопонимания и неверной интерпретации по ряду ключевых вопросов в сфере безопасности".

Российско-американские консультации по стратегической стабильности состоялись в Женеве в среду. Российскую делегацию на встрече возглавил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - заместитель госсекретаря США Джон Салливан. Сопровождала его замгоссекретаря США по стратегической стабильности Андреа Томпсон.