Цены на нефть сократили рост на данных о повышении запасов нефтепродуктов в США

Рост цен на нефть эталонных марок замедлился вечером в среду на новости о существенном повышении запасов продуктов нефтепереработки в США по итогам прошлой недели.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:32 выросла на $0,5 (0,78%), до $64,85 за баррель. Ранее в ходе сессии котировки достигали $65,28 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,27 (0,47%) - до $57,89 за баррель.

Как стало известно в среду из сообщения министерства энергетики США, запасы нефти в стране по итогам минувшей недели сократились на 3,2 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали снижение на 3 млн баррелей.

Однако рынок отреагировал главным образом на данные о запасах продуктов нефтепереработки.

Из отчета Минэнерго следует, что запасы бензина в Штатах подскочили на 3,57 млн баррелей, хотя ожидалось их сокращение на 2,4 млн баррелей. Запасы дистиллятов взлетели на 5,69 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 1 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 1,35 млн баррелей.

Между тем объем нефтедобычи в США сократился на 300 тыс. баррелей в сутки, до 12 млн б/с, из-за приостановки добычи в Мексиканском заливе в связи с приближением урагана "Барри".

Импорт нефти в Штаты на прошлой неделе уменьшился на 470 тыс. б/с, до 6,83 млн б/с, однако экспорт снизился еще сильнее - на 510 тыс. б/с, до 2,53 млн б/с.