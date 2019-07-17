ВС Армении обстреляли гражданский трактор на территории Азербайджана, жертв нет

Вооруженные силы Армении обстреляли из снайперских винтовок гражданский трактор на территории Гейгельского района Азербайджана, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе министерства обороны.
"Инцидент произошел 17 июля в утренние часы. Гражданский трактор, проводящий хозяйственные работы на территории Гейгельского района был обстрелян снайперским огнем со стороны ВС Армении, жертв нет. Противник был подавлен ответным огнем", - отметили в Минобороны.
В то же время в министерстве опровергли информацию армянских СМИ об обстреле села со стороны азербайджанских войск.
"Распространенная армянскими СМИ информация о том, что расположенные в направлении Нахчывана подразделения азербайджанской армии якобы подвергли обстрелу армянское село, не соответствует действительности. Эта информация ложная и носит дезинформационный характер", - сообщили в министерстве.
Отметим, что, согласно информации Минобороны Азербайджана, с 23 июня ситуация на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск оставалась относительно спокойной. На некоторых участках фронта режим прекращения огня нарушался редкими одиночными выстрелами.
А. Мамедов
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