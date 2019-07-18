Украина разработает упрощенный механизм предоставления гражданства лицам, страдающим от нарушения прав и свобод в своих странах - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных стран, которые хотят присоединиться к развитию своей исторической родины.
"Также должен быть разработан механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", - сообщила пресс-служба главы государства.
Такое решение президент принял в связи с продлением ареста в РФ 24 украинским морякам, а также подписанием президентом Российской Федерации указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства.
В Офисе главы государства отметили, что этот указ направлен на украинских граждан, которые вынуждены проживать на "временно оккупированных территориях", и подчеркнули, что такой шаг со стороны РФ создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало.
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