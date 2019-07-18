Россияне стали со скепсисом относиться к высшему образованию - опрос

За последние три года среди граждан РФ все чаще распространяется мнение о снижении доступности высшего образования, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".
По результатам социологического исследования, в настоящее время практически две трети россиян (63%) склоняются к тому, что высшее образование становится менее доступным, в 2016 году такой точи зрения придерживались немногим более половины сограждан (53%).
По данным опроса, 65% респондентов не считают, что ради диплома о высшем образовании в настоящее время все средства хороши, в 2008 году такую позицию занимали 51% опрошенных.
Социологи отмечают, что среди россиян укрепляется скептический настрой в отношении высшего образования, как обязательного условия для удачной карьеры: в 2008 году так думали 45% сограждан, в настоящее время такую позицию занимают 68% респондентов.
По данным ВЦИОМ, россияне стали гораздо чаще приходить к выводу, что отсутствие диплома о высшем образовании вовсе не означает обречённость на низкооплачиваемую и непрестижную работу: в 2008 году так считала половина сограждан (50%), в настоящее время в этом уверены 65% респондентов.
Социологи отмечают, что чаще всего такие сомнения фиксируются среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет: о завышенной значимости высшего образования говорят 74% респондентов данной возрастной категории.
"Ситуация с оценкой ценности высшего образования постепенно меняется. Россияне более критично, и, можно сказать, адекватнее оценивают значимость высшего образования для человека. Ещё несколько лет назад позицию большинства соотечественников по этому вопросу можно было охарактеризовать формулой "должно быть, и за ценой не постоим". Теперь становится очевидно, что высшее образование - лишь один из инструментов достижения успеха. Остаётся надеяться, что это добавит осознанности как в выборе вузов, так и направлений обучения", - комментирует данные опроса руководитель практики политического анализа и консультирования департамента исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов, которого цитирует пресс-служба социологического центра.
Инициативный всероссийский опрос был проведён 9 июля 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
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