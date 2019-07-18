Премьер Южной Кореи поблагодарил Киргизию за поддержку Сеула в денуклеаризации Корейского полуострова

Глава правительства Республики Корея Ли Нак Ен по итогам переговоров в Бишкеке поблагодарил правительство Киргизии за поддержку южнокорейских усилий в денуклеаризации Корейского полуострова.
"Мы искренне надеемся, что Корейский полуостров будет свободен от ядерного оружия. Каким бы сложным не был этот путь, мы будем продолжать эти усилия", - сказал Ли Нак Ен в Бишкеке в четверг.
После встречи с киргизским коллегой Мухаммедкалыем Абылгазиевым глава южнокорейского правительства заявил журналистам, что он признателен Киргизии за поддержку усилий Сеула "в достижении полной денуклеаризации Корейского полуострова и установлении мира".
Ли Нак Ен также сообщил, что "киргизская сторона отметила возможность оказания содействия и поддержки в дальнейшем подписании соглашения о зоне свободной торговли между Южной Кореей и Евразийским экономическим союзом".
Он добавил, что надеется на активизацию контактов между деловыми кругами двух стран. "Более того, надеемся на активные усилия киргизского правительства в улучшении инвестиционного климата Киргизии, что приведет к росту инвестиций со стороны корейских компаний", - заявил южнокорейский премьер.
Абылгазиев заявил, что Киргизия поддерживает инициативу Южной Кореи "Новая северная политика", которая направлена, в том числе, на развитие всестороннего сотрудничества со странами Центральной Азии.
"Мы приветствуем объявленную президентом Южной Кореи "Новую северную политику". Инициатива имеет политико-экономическое направление, целью которой является усиление взаимодействия Республики Корея с северными странами, в том числе с Киргизией", - сказал глава киргизского правительства по итогам переговоров со своим южнокорейским коллегой в Бишкеке.
Премьер-министр Южной Кореи прибыл в Киргизию с официальным визитом в среду. Это первый визит главы правительства Республики Корея в Киргизию с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1992 году.
В рамках визита Ли Нак Ена в Бишкеке состоялся киргизско-корейский бизнес-форум. Премьер-министр Южной Кореи также планирует провести встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
Тегеран опровергает ВТС с Ереваном – посольство Ирана в Азербайджане
Военное сотрудничество Баку и Тегерана обеспечивает безопасность в регионе – посол Ирана в Азербайджане
Алиев в поздравлении Мишелю выразил уверенность в развитии сотрудничества между Азербайджаном и ЕС
AGBank сократил в I полугодии активы на 5%
SOCAR получила из госбюджета 53,5 млн манатов на газификацию в регионах Азербайджана
Госоператор системы отопления задолжал SOCAR за полученный с начала 2019г газ более $15 млн – Азеригаз
В Азербайджане зафиксировали землетрясение на Каспии магнитудой 3,6
Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в I полугодии увеличился на 7,1%
Отдых в Европе для британских туристов подорожал на четверть из-за Brexit
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Bakcell продолжает показывать высокие результаты по работе с клиентами в социальных сетях
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 110-летию Андрея Громыко
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября