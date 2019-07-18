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СНГ 18.07.2019 13:16

Премьер Южной Кореи поблагодарил Киргизию за поддержку Сеула в денуклеаризации Корейского полуострова

Глава правительства Республики Корея Ли Нак Ен по итогам переговоров в Бишкеке поблагодарил правительство Киргизии за поддержку южнокорейских усилий в денуклеаризации Корейского полуострова.

"Мы искренне надеемся, что Корейский полуостров будет свободен от ядерного оружия. Каким бы сложным не был этот путь, мы будем продолжать эти усилия", - сказал Ли Нак Ен в Бишкеке в четверг.

После встречи с киргизским коллегой Мухаммедкалыем Абылгазиевым глава южнокорейского правительства заявил журналистам, что он признателен Киргизии за поддержку усилий Сеула "в достижении полной денуклеаризации Корейского полуострова и установлении мира".

Ли Нак Ен также сообщил, что "киргизская сторона отметила возможность оказания содействия и поддержки в дальнейшем подписании соглашения о зоне свободной торговли между Южной Кореей и Евразийским экономическим союзом".

Он добавил, что надеется на активизацию контактов между деловыми кругами двух стран. "Более того, надеемся на активные усилия киргизского правительства в улучшении инвестиционного климата Киргизии, что приведет к росту инвестиций со стороны корейских компаний", - заявил южнокорейский премьер.

Абылгазиев заявил, что Киргизия поддерживает инициативу Южной Кореи "Новая северная политика", которая направлена, в том числе, на развитие всестороннего сотрудничества со странами Центральной Азии.

"Мы приветствуем объявленную президентом Южной Кореи "Новую северную политику". Инициатива имеет политико-экономическое направление, целью которой является усиление взаимодействия Республики Корея с северными странами, в том числе с Киргизией", - сказал глава киргизского правительства по итогам переговоров со своим южнокорейским коллегой в Бишкеке.

Премьер-министр Южной Кореи прибыл в Киргизию с официальным визитом в среду. Это первый визит главы правительства Республики Корея в Киргизию с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1992 году.

В рамках визита Ли Нак Ена в Бишкеке состоялся киргизско-корейский бизнес-форум. Премьер-министр Южной Кореи также планирует провести встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЮЖКОРЕЯ, ПРЕМЬЕР, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]