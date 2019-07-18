В Евросоюзе не опасаются Brexit без соглашения

Власти ЕС не воспринимают слишком серьезно угрозу "жесткого" Brexit - без соглашения между Брюсселем и Лондоном, заявил в четверг координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье.
"Я думаю, британская сторона с самого начала знала, что нас никогда не впечатляла эта угроза (Brexit без соглашения - ИФ)", - сказал Барнье в интервью британской телерадиокорпорации BBC.
При этом он отметил, что "Британия столкнется с серьезными последствиями" в том случае, если решит разорвать все связи с ЕС.
Барнье вновь указал на безальтернативность соглашения по Brexit, выработанного ранее Брюсселем и Лондоном.
Полную версию интервью Барнье BBC опубликуют позднее в четверг.
В конце 2018 года правительство Терезы Мэй и представители Брюсселя согласовали проект соглашения об условиях Brexit, однако этот документ требовал ратификации со стороны властей всех 27 стран-участниц ЕС, а также британского парламента.
Соглашение по Brexit несколько раз провалилось на голосовании в британском парламенте, после чего в Брюсселе предложили отложить Brexit, чтобы Лондон успел найти выход из сложившейся ситуации.
Теперь Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября 2019 года. Она может сделать это раньше, после того, как депутаты согласуют сделку по Brexit. Если же члены британского парламента так и не поддержат соглашение, то Великобритания выйдет из союза без каких-либо договоренностей с Брюсселем.
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