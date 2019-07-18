Более половины украинцев довольны деятельностью Зеленского, работой Рады недовольны более 80% - опрос

Деятельностью президента Украины Владимира Зеленского довольны более половины граждан, работу премьер-министра Владимира Гройсмана позитивно оценивают четверть опрошенных, свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 13-17 июля.
Так, согласно опросу, 58% респондентов довольны деятельностью Зеленского на посту главы государства, 19% придерживаются противоположного мнения, еще 24% пока не смогли сформировать свое отношение к нему.
Деятельность главы правительства Гройсмана положительно оценивают 28% респондентов, а 62% - отрицательно.
Работой Верховной Рады недовольны более 80% респондентов, довольны - только 7%.
Согласно результатам опроса, 41% опрошенных граждан считают, что дела на Украине идут в правильном направлении, 37% - что в неправильном, 22% не определились по этому вопросу.
"Лучше оценивают направление развития страны на западе и в центре Украины, относительно хуже - на востоке. Более оптимистичной остается молодежь и избиратели "Слуги народа". В то же время самыми пессимистичными являются сторонники партий "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", - сообщает группа "Рейтинг" в пресс-релизе.
Опрос проводился путем формализованного интервью (face-to-face) среди 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.
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