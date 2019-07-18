Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9102 RUR   0.027 GBR   2.1145 TRY   0.2991

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.62 -1.96 Brent 64.35 -2.13

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 18.07.2019 14:04

Более половины украинцев довольны деятельностью Зеленского, работой Рады недовольны более 80% - опрос

Деятельностью президента Украины Владимира Зеленского довольны более половины граждан, работу премьер-министра Владимира Гройсмана позитивно оценивают четверть опрошенных, свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 13-17 июля.

Так, согласно опросу, 58% респондентов довольны деятельностью Зеленского на посту главы государства, 19% придерживаются противоположного мнения, еще 24% пока не смогли сформировать свое отношение к нему.

Деятельность главы правительства Гройсмана положительно оценивают 28% респондентов, а 62% - отрицательно.

Работой Верховной Рады недовольны более 80% респондентов, довольны - только 7%.

Согласно результатам опроса, 41% опрошенных граждан считают, что дела на Украине идут в правильном направлении, 37% - что в неправильном, 22% не определились по этому вопросу.

"Лучше оценивают направление развития страны на западе и в центре Украины, относительно хуже - на востоке. Более оптимистичной остается молодежь и избиратели "Слуги народа". В то же время самыми пессимистичными являются сторонники партий "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", - сообщает группа "Рейтинг" в пресс-релизе.

Опрос проводился путем формализованного интервью (face-to-face) среди 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ВЛАСТЬ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОПРОС


Похожие новости


Зеленскому доверяют около 60% украинцев - опрос Порошенко обещал применить силу к зачинщикам беспорядков на Украине Порошенко считает, что парламентско-президентская форма правления оправдывает себя на Украине Тимошенко: нужно в корне менять стратегию развития Украины Порошенко продолжил создание военно-гражданских администраций в Донецкой области Лукашенко сожалеет, что Кучма в своё время не внял его предложению усилить президентскую власть на Украине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]