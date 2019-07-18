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Финансы 18.07.2019 12:49

Страховщики Азербайджана в I полугодии сократили премии на 8,8%, выплаты - на 0,2%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-июне 2019 года составили 361 млн 336,8 тыс. манатов, что на 8,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 241 млн 792,8 тыс. манатов (спад на 15,7%) или 66,9% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 109 млн 976,2 тыс. манатов (спад на 30.8%), по страхованию иному, чем жизнь - 131 млн 816.6 тыс. манатов (рост на 3%).

По обязательным видам страхования премии в январе-июне 2019 года составили 119 млн 544 тыс. манатов (рост на 9,1%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали по страхованию на дожитие (85,056 млн манатов), добровольному медицинскому страхованию (65,582 млн манатов) и ОСАГО (47,238 млн манатов).

За I-ое полугодие 2019 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 119 млн 102,4 тыс. манатов, что на 0,2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 83 млн 268,6 тыс. манатов (спад на 4,4%) или 69,9% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 40 млн 147,7 тыс. манатов (спад на 17,9 %), по страхованию иному, чем жизнь – 43 млн 120,9 тыс. манатов (рост на 12,9%).

По обязательным видам страхования выплаты в январе-июне 2019 года составили 35 млн 833,8 тыс. манатов (рост на 11,3%).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по страхованию на дожитие (39,599 млн манатов), добровольному медицинскому страхованию (29,014 млн манатов) и ОСАГО (29,996 млн манатов).

На начало июля 2019 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 22 страховые компании.

А.Азизов

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Тэги: СТРАХОВЩИКИ, ПРЕМИИ/ВЫПЛАТЫ


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