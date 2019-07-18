Абсолют банк просит истребовать у Антипинского НПЗ данные о планах возобновления производства

Представитель Абсолют банка, одного из кредиторов Антипинского НПЗ (Тюмень), в ходе заседания Арбитражного суда Тюменской области по делу о банкротстве НПЗ заявил о необходимости истребования у предприятия документов о возможном возобновлении производства, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

По словам представителя банка, заявления в СМИ свидетельствуют о том, что Антипинский НПЗ в июле готов возобновить свою деятельность по переработке нефтепродуктов. "В связи с этим возникает обстоятельство, которое может кардинальным образом повлиять на восстановление платежеспособности должника", - заявил он, отметив, что другой возможности у кредиторов получить данные сведения нет.

В свою очередь, представитель НПЗ отметил, что заводом была предоставлена исчерпывающая документация, которая свидетельствует о том, что общество не может в полном объеме удовлетворять требования кредиторов. При этом представитель завода просил суд не прикладывать публикации СМИ к делу. По его мнению, СМИ не могут считаться источником полноценной достоверной информации. Кроме того, он заявил, что информация о планах завода возобновить деятельность "нами не подтверждается".

Суд принял решение отложить рассмотрение дела о банкротстве до 8 августа в связи с тем, что материалы дела находятся в суде вышестоящей инстанции, где рассматривается жалоба одного из кредиторов - ООО "Трансойл" на определение Арбитражного суда Тюменской области о принятии к производству заявления завода о признании его банкротом. Рассмотрение жалобы назначено на 1 августа.

Ходатайство Абсолют банка об истребовании документов суд рассмотрит на следующем заседании.

Как сообщалось, в четверг "Транснефть" сообщила, что возобновила поставки нефти на Антипинский НПЗ. Перебои с работой НПЗ мощностью 9 млн тонн начались в конце прошлого года. Несколько дней в декабре завод не смог закупать нефть, ему пришлось уйти в режим горячей циркуляции, при котором он работал на ранее задействованной в технологическом процессе нефти и не производил моторное топливо. Аналогичная ситуация повторилась в апреле этого года, предприятие пришлось остановить. НПЗ 15 июля сообщил, что в рамках подготовки технологических установок к запуску завершил ремонт основного производственного оборудования.

Антипинский НПЗ 18 мая направил в Арбитражный суд Тюменской области заявление о собственном банкротстве, оценив неоспариваемые требования кредиторов в 346 млрд рублей. Позже в дело о банкротстве НПЗ вступил кредитор завода - Московский кредитный банк (МКБ) с требованиями в 1,9 млрд рублей. Суд также принял к производству заявление ООО "СБК" (структура Сбербанкас требованиями в 70,135 млн рублей и заявление Абсолют банка с требованиями в 3,168 млрд рублей. Заявление о вступлении в дело о банкротстве направило также ООО "Коксохимтранс" (Москва), оно пока не принято к производству. Кроме того, о своем намерении обанкротить НПЗ заявил Промсвязьбанк , "дочка" химической компании Innospec - ООО "Инноспек Рус" (занимается продажей топливных присадок) и АО "РискИнвест" (Москва).

В мае этого года Сбербанк за долги приобрел 80% акций Антипинского НПЗ у группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова. В начале июня стало известно, что совместное предприятие Сбербанка России и группы инвесторов ООО "Сокар Энергоресурс" приобрело 80% акций Антипинского НПЗ у кипрской Vikay Industrial Limited. СП получило контроль над заводом, а также месторождениями в Оренбургской области, числящимися на балансе НПЗ: Могутовским, частью Гремячевского и Воронцовского нефтяных месторождений с суммарными запасами в 45,5 млн тонн по категориям С1+С2.

Антипинский НПЗ производит дизтопливо, нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ. В сентябре 2018 года НПЗ приступил к промышленному выпуску бензина марок Аи-95, Аи-92 и Аи-80 стандарта качества евро-5. В 2018 году НПЗ, по данным ЦДУ ТЭК, снизил переработку нефти до 6,4 млн тонн по сравнению с 7,3 млн тонн в 2017 году.