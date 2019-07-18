ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог

Исполнительная власть Губинского района привлекло ООО «Gunel-Z» к капитальному ремонту дорог в городе Губа.
Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, стоимость работ составляет 729 тыс. 992,5 манатов.
Ф.Исазаде
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