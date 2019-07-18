Минсельхоз Азербайджана закупает дроны

Министерство сельского хозяйства Азербайджана отбирает поставщика дронов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.

Отбор проводится методом открытого тендера. При этом Минсельхоз не уточняет число приобретаемых дронов.

Согласно спецификации закупаемого оборудования, дроны должны быть оснащены опрыскивателем, режимом видеонаблюдения и необходимыми портами и программным обеспечением для переноса снятых файлов на прочее оборудование. Опрыскиватель должен иметь грузоподъемность в эквиваленте минимум 10-11 литров и минимум 23 кг, обладать возможностью для перевозки и опрыскивания любого вида удобрения, гербицидов, минеральных и химических веществ.

В режиме опрыскивания время полета дрона должно быть не менее 20 минут с грузом весом не менее 13 кг и 10 минут - с грузом весом 23 кг. Также дроны должны обладать возможностью работы с навигационными системами GPS+GLOSNASS и RTK (Real Time Kinematics). Расстояние между точкой управления дроном и территорией его действия не должно быть меньше 4 км.

Кроме того, дроны должны быть снабжены радаром и сенсорами для защиты от преград и программным обеспечением по предотвращению столкновения с ними.

Стоимость участия в тендере– 300 манатов. Телефон для справок: (+99412) 498-79-64; моб: (+99450) 204-34-34. Контактное лицо - Гусейн Мехди.

Предложения компаний по тендеру принимаются до 18:00 22 августа. Тендерная процедура состоится в 11:00 23 августа.

Н.Аббасова