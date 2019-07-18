Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9102 RUR   0.027 GBR   2.1145 TRY   0.2991

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.62 -1.96 Brent 64.35 -2.13

Погода в Баку

  ночь день

АПК 18.07.2019 13:20

Минсельхоз Азербайджана закупает дроны

Министерство сельского хозяйства Азербайджана отбирает поставщика дронов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.

Отбор проводится методом открытого тендера. При этом Минсельхоз не уточняет число приобретаемых дронов.

Согласно спецификации закупаемого оборудования, дроны должны быть оснащены опрыскивателем, режимом видеонаблюдения и необходимыми портами и программным обеспечением для переноса снятых файлов на прочее оборудование. Опрыскиватель должен иметь грузоподъемность в эквиваленте минимум 10-11 литров и минимум 23 кг, обладать возможностью для перевозки и опрыскивания любого вида удобрения, гербицидов, минеральных и химических веществ.

В режиме опрыскивания время полета дрона должно быть не менее 20 минут с грузом весом не менее 13 кг и 10 минут - с грузом весом 23 кг. Также дроны должны обладать возможностью работы с навигационными системами GPS+GLOSNASS и RTK (Real Time Kinematics). Расстояние между точкой управления дроном и территорией его действия не должно быть меньше 4 км.

Кроме того, дроны должны быть снабжены радаром и сенсорами для защиты от преград и программным обеспечением по предотвращению столкновения с ними.

Стоимость участия в тендере– 300 манатов. Телефон для справок: (+99412) 498-79-64; моб: (+99450) 204-34-34. Контактное лицо - Гусейн Мехди.

Предложения компаний по тендеру принимаются до 18:00 22 августа. Тендерная процедура состоится в 11:00 23 августа.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНСЕЛЬХОЗ, ДРОНЫ, ТЕНДЕР

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]