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ТЭК 18.07.2019 13:55

Путин и глава Shell обсудят проекты по СПГ - Песков

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главным исполнительным директором Shell Беном ван Берденом обсудят проекты по сжиженному природному газу (СПГ).

"Shell - один из крупнейших иностранных инвесторов российской экономики. Инвестиции составляют свыше 15 млрд долларов. Компания на нашем рынке работает давно, с 1892 года начала продавать керосин в Российской империи", - напомнил Песков.

"Накопилось. Есть, о чем поговорить. Если серьезно, очень много проектов, связанных с СПГ", - сказал Песков.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]