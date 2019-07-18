Путин и глава Shell обсудят проекты по СПГ - Песков

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главным исполнительным директором Shell Беном ван Берденом обсудят проекты по сжиженному природному газу (СПГ).

"Shell - один из крупнейших иностранных инвесторов российской экономики. Инвестиции составляют свыше 15 млрд долларов. Компания на нашем рынке работает давно, с 1892 года начала продавать керосин в Российской империи", - напомнил Песков.

"Накопилось. Есть, о чем поговорить. Если серьезно, очень много проектов, связанных с СПГ", - сказал Песков.