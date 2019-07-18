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СНГ 18.07.2019 14:16

Зеленский: общество ждет приговоров для мошенников и бандитов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что суды не должны быть карательными органами и подвергаться влиянию, но общество требует приговоров "мошенникам и бандитам".

"Я согласен, что никто не имеет права влиять на суд, и это не карательный орган. Но понимаете, это не только площадка для адвокатов. Потому что общество хочет приговоров", - сказал Зеленский на заседании Национального антикоррупционного совета в четверг, реагируя на слова адвоката и правозащитницы Ларисы Денисенко о том, что суды не должны быть карательным органом, он должны выносить как обвинительные, так и оправдательные приговоры.

Зеленский убежден, что сейчас нужны решительные действия. "При это я с вами согласен, что суд - это не карательный орган, но всё-таки нужны приговоры", - указал он.

Зеленский привел в пример слова самой Денисенко о том, что граждане видят огромные доходы и различные ценности у тех, кто подает электронные декларации, но не видят реального механизма привлечения этих людей к ответственности за незаконное обогащение.

"И при этом вы говорите, что приговоры - не главное. Мне кажется, что те люди, которые являются мошенниками, бандитами, и всё общество не только знает их фамилии, они уже звезды: все знают, где они живут, - ничего не боятся сегодня, кроме приговоров", - считает президент.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, СУДЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]