Зеленский: общество ждет приговоров для мошенников и бандитов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что суды не должны быть карательными органами и подвергаться влиянию, но общество требует приговоров "мошенникам и бандитам".
"Я согласен, что никто не имеет права влиять на суд, и это не карательный орган. Но понимаете, это не только площадка для адвокатов. Потому что общество хочет приговоров", - сказал Зеленский на заседании Национального антикоррупционного совета в четверг, реагируя на слова адвоката и правозащитницы Ларисы Денисенко о том, что суды не должны быть карательным органом, он должны выносить как обвинительные, так и оправдательные приговоры.
Зеленский убежден, что сейчас нужны решительные действия. "При это я с вами согласен, что суд - это не карательный орган, но всё-таки нужны приговоры", - указал он.
Зеленский привел в пример слова самой Денисенко о том, что граждане видят огромные доходы и различные ценности у тех, кто подает электронные декларации, но не видят реального механизма привлечения этих людей к ответственности за незаконное обогащение.
"И при этом вы говорите, что приговоры - не главное. Мне кажется, что те люди, которые являются мошенниками, бандитами, и всё общество не только знает их фамилии, они уже звезды: все знают, где они живут, - ничего не боятся сегодня, кроме приговоров", - считает президент.
Тегеран опровергает ВТС с Ереваном – посольство Ирана в Азербайджане
Военное сотрудничество Баку и Тегерана обеспечивает безопасность в регионе – посол Ирана в Азербайджане
Алиев в поздравлении Мишелю выразил уверенность в развитии сотрудничества между Азербайджаном и ЕС
AGBank сократил в I полугодии активы на 5%
SOCAR получила из госбюджета 53,5 млн манатов на газификацию в регионах Азербайджана
Госоператор системы отопления задолжал SOCAR за полученный с начала 2019г газ более $15 млн – Азеригаз
В Азербайджане зафиксировали землетрясение на Каспии магнитудой 3,6
Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в I полугодии увеличился на 7,1%
Отдых в Европе для британских туристов подорожал на четверть из-за Brexit
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Bakcell продолжает показывать высокие результаты по работе с клиентами в социальных сетях
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 110-летию Андрея Громыко
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября