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Регион 18.07.2019 14:12

Россия готова проработать вопрос о поставке истребителей Су-35 в Турцию - глава Ростеха Чемезов

Россия готова проработать вопрос о поставках Турции истребителей Су-35, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35", - сказал Чемезов.

Накануне вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил в интервью "Интерфаксу", что переговоры между Москвой и Анкарой на тему поставок боевых самолетов возможны.

"А почему нет? Прецедент уже создан", - сказал Борисов, курирующий в правительстве оборонно-промышленный комплекс. Так он ответил на вопрос "Интерфакса", возможны ли новые контракты с Турцией на поставку систем ПВО и переговоры по поставкам боевой авиации.

В среду США заявили, что решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 делает невозможным участие Анкары в программе F-35.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отказ США от поставок Анкаре закупленных ею истребителей F-35 "грабежом".

Эрдоган сообщил, что Турция уже заплатила за истребители $1.4 млрд. Четыре самолета уже поставлены. "Мы заключили соглашение о закупке 116-ти F-35. И мы не являемся просто рынком сбыта, мы участвуем в производстве. Некоторые части самолета производятся в Турции", - сказал он.

Турция собирается рассмотреть возможность покупки боевых самолетов у РФ в том случае, если не получит американские истребители F-35, сообщило 1 июля агентство Bloomberg со ссылкой на турецкие источники.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманёвренный многофункциональный истребитель поколения "4++". Он разработан в компании "Сухой" и серийно производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Самолет создан на базе Су-27/Су-30, но при этом является концептуально новой машиной с элементами оборудования истребителя пятого поколения. Су-35С обладает передовой информационно-управляющей системой, радиолокационной станцией с пассивной фазированной антенной решеткой, новыми двигателями.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, РОСТЕХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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