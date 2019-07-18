Северо-запад Узбекистана остался без света из-за сбоя на Тахиаташской ТЭС

Энергоснабжение нескольких районов Хорезмской области и Каракалпакстана (северо-запад Узбекистана) прекратилось из-за остановки двух энергоблоков и турбогенератора после сбоя на Тахиаташской ТЭС, сообщила в четверг пресс-служба министерства энергетики страны.
"8-й энергоблок был отключен системой технологической защиты. После 12 секунд система также отключила 7-й энергоблок и 1-й турбоагрегат. В 10:59 (09:59 ) турбоагрегат уже начал работать", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в настоящее время делается все возможное для оперативного запуска 7-го и 8-го энергоблоков. Предполагается, что отключение произошло из-за повреждений на линии электропередач.
"Причины произошедшей аварии на данный момент устанавливаются. Есть предположение, что отключение энергоблоков произошло из-за повреждений на линии электропередач", - заявили в Минэнерго Узбекистана.
Установленная мощность Тахиаташской ТЭС, которая является основным источником электроэнергии в Каракалпакстане и Хорезмской области, составляет 730 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1956 году, последний (пятый) в 1967 году. Тахиаташская ТЭЦ в 2004 году была преобразована в открытое акционерное общество "Тахиаташская ТЭС".
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