РФ восстановила добычу нефти до уровня перед ограничениями в начале июля, в соответствии с обязательствами ОПЕК+

Добыча нефти в РФ идет в соответствии с планами.

"У нас уже добыча восстановлена в соответствии с планами и графиками. Несколько было дней, когда исполнение по сокращению добычи было больше, это связано было с технологическими процессами", - сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Сейчас уже в эти дни, в последние несколько дней, добыча восстановлена и идет в соответствии с теми цифрами, которые оговорены в соглашении (ОПЕК+ - ИФ)", - добавил он.

"Думаю, что добыча во второй половине июля будет чуть выше, чем в первой половине, средневзвешенная (за месяц - ИФ) с учетом того, что вышли на другие показатели, будет больше", - сказал министр.

"Сейчас нет никаких ограничений (по добыче - ИФ)", - подчеркнул Новак.