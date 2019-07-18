Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9102 RUR   0.027 GBR   2.1145 TRY   0.2991

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.62 -1.96 Brent 64.35 -2.13

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 18.07.2019 14:25

РФ восстановила добычу нефти до уровня перед ограничениями в начале июля, в соответствии с обязательствами ОПЕК+

Добыча нефти в РФ идет в соответствии с планами.

"У нас уже добыча восстановлена в соответствии с планами и графиками. Несколько было дней, когда исполнение по сокращению добычи было больше, это связано было с технологическими процессами", - сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Сейчас уже в эти дни, в последние несколько дней, добыча восстановлена и идет в соответствии с теми цифрами, которые оговорены в соглашении (ОПЕК+ - ИФ)", - добавил он.

"Думаю, что добыча во второй половине июля будет чуть выше, чем в первой половине, средневзвешенная (за месяц - ИФ) с учетом того, что вышли на другие показатели, будет больше", - сказал министр.

"Сейчас нет никаких ограничений (по добыче - ИФ)", - подчеркнул Новак.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Козак: у России есть компромиссное предложение по росту тарифа на транспорт нефти по Белоруссии SOCAR возобновила экспорт азербайджанской нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск Ведомства и нефтяные компании широко обсуждали продление сделки ОПЕК+, но РФ выполнит взятые обязательства - Новак Россия готова рассмотреть новые метрики эффективности соглашения ОПЕК+ Россия заинтересована в равноправном участии Ирана на нефтяном рынке - Новак SOCAR на текущей неделе возобновит экспорт азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]