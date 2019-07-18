Минэнерго ожидает снижения нефтепереработки в РФ в 2019г из-за ситуации с Антипинским НПЗ

Минэнерго ожидает снижения нефтепереработки в России в 2019г по сравнению с 2018г из-за ситуации с Антипинским НПЗ, сообщил журналистам директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов.
Отвечая на соответствующий вопрос, он сказал: "Объёмы переработки будут, видимо, меньше - в основном из-за Антипинского НПЗ. Выпал завод, конечно, мы уже видим снижение переработки по итогам 6 месяцев. Дальше вопрос - как завод выйдет на мощность", - сказал он.
Ранее в ходе круглого стола в Госдуме по вопросам законодательной поддержке нефтепереработки Рубцов сообщил, что за шесть месяцев 2019 года первичная переработка на российских НПЗ составила 137,4 млн тонн, что на 3,2 млн тонн меньше показателя того же периода 2018 года. По его словам, снижение объемов переработки в первом полугодии связано с остановкой Антипинского НПЗ и частично - с продлением топливных соглашений до 1 июля.
Перебои с работой Антипинского НПЗ (Тюмень) мощностью 9 млн тонн начались в конце прошлого года. Несколько дней в декабре завод не смог закупать нефть, ему пришлось уйти в режим горячей циркуляции, при котором он работал на ранее задействованной в технологическом процессе нефти и не производил моторное топливо. Аналогичная ситуация повторилась в апреле этого года, предприятие пришлось остановить.
Антипинский НПЗ 15 июля сообщил, что в рамках подготовки технологических установок к запуску завершил ремонт основного производственного оборудования. В четверг "Транснефть"сообщила о возобновлении поставок нефти на НПЗ.
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