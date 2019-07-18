Зеленский настаивает на созыве внеочередного заседания Рады

Президент Украины Владимир Зеленский направил новое письмо председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное заседание парламента.
"Согласно календарному плану проведения десятой сессии Верховной Рады 8-го созыва... десятая сессия продолжается до 19 июля 2019 года, что также было оглашено Вами на пленарном заседании 12 июля", - сказано в письме Зеленского спикеру парламента, обнародованном на странице президента в соцсети Фейсбук и датированном 18 июля.
Президент утверждает, что до 19 июля по требованию лиц, определенных Конституцией, спикер Верховной Рады обязан созвать внеочередное заседание во время очередной десятой сессии парламента.
"Ввиду этого прошу выполнить требование действующего законодательства относительно созыва внеочередного пленарного заседания Верховной Рады и рассмотреть вопросы, указанные в письме от 16 июля ", - сказано в письме главы государства.
Свое послание Парубию президент сопроводил комментарием.
"Я не удивлен Вашим отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Ведь работоспособность и победа - это не самые сильные черты сегодняшнего парламента. Несколько удивлен другим - Вашими словами о "неукоснительном соблюдении действующего законодательства", - написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке.
Он напомнил, что в соответствии со ст.90 Конституции Украины, полномочия Верховной Рады прекращаются в день открытия первого заседания парламента нового созыва, а Парубий "устраивает себе почти двухмесячные каникулы ".
Президент не доволен тем, что депутаты не могут собраться на один день и принять сверхважные законы: по вопросам деятельности Высшего антикоррупционного суда, отсрочки ответственности владельцев автомобилей с европейской регистрацией и возвращению в Уголовный кодекс нормы о незаконном обогащении.
"Жаль, но вы просто не способны на самопожертвование на благо украинского народа. Все, что вы продемонстрировали, - это полное равнодушие, бездеятельность и несостоятельность. У вас всех был шанс, но вы и его потеряли. Мы изменим это 21 июля", - написал президент.
Как сообщалось, в предыдущем письме президента Зеленского на имя спикера парламента Парубия (от 16 июля, текст документа есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина") президент Украины попросил созвать внеочередное пленарное заседание парламента в четверг, 18 июля, для рассмотрения внесенных главой государства законопроектов.
На следующий день, 17 июля, председатель Рады Андрей Парубий заявил, что в настоящее время может созвать внеочередную сессию парламента, а не заседание, в связи с чем попросил президента Украины привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с законом.
21 июля пройдут внеочередные выборы в Раду Украины.
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