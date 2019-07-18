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Туризм 18.07.2019 14:28

Отдых в Европе для британских туристов подорожал на четверть из-за Brexit

Британских туристов ждет "ценовой шок" во время заграничных летних поездок из-за значительного ослабления фунта по отношению к евро, сообщает BBC.

"Британцы, которые захотят обменять валюту в аэропорту, получат всего 98 евроцентов за фунт. Это по сравнению с 1,32 евро за фунт, которые можно было получить в 2015 году", - пишет портал.

Значительное ослабление британской национальной валюты произошло в 2016 году, когда страна проголосовала за выход из Евросоюза. "Британцы по-прежнему живут в неопределенности из-за Brexit, особенно на фоне растущих опасений, что выход из ЕС состоится без договора", - отмечает BBC.

По этой причине курс фунта недавно достиг $1,23 - самого низкого показателя за последние 27 месяцев. По мнению некоторых экспертов, при выходе из ЕС без сделки фунт может достичь паритета с долларом. "Свести риски для туристов к минимуму можно, если обменять половину суммы в валюте уже сейчас, а вторую половину - за неделю до поездки", - заключает портал.

Ранее МИД РФ предупреждал туристов о масштабном марше против Brexit, который состоится в центре Лондона в ближайшую субботу.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТУРИЗМ, BREXIT, ПОСЛЕДСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]