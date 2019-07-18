Отдых в Европе для британских туристов подорожал на четверть из-за Brexit

Британских туристов ждет "ценовой шок" во время заграничных летних поездок из-за значительного ослабления фунта по отношению к евро, сообщает BBC.
"Британцы, которые захотят обменять валюту в аэропорту, получат всего 98 евроцентов за фунт. Это по сравнению с 1,32 евро за фунт, которые можно было получить в 2015 году", - пишет портал.
Значительное ослабление британской национальной валюты произошло в 2016 году, когда страна проголосовала за выход из Евросоюза. "Британцы по-прежнему живут в неопределенности из-за Brexit, особенно на фоне растущих опасений, что выход из ЕС состоится без договора", - отмечает BBC.
По этой причине курс фунта недавно достиг $1,23 - самого низкого показателя за последние 27 месяцев. По мнению некоторых экспертов, при выходе из ЕС без сделки фунт может достичь паритета с долларом. "Свести риски для туристов к минимуму можно, если обменять половину суммы в валюте уже сейчас, а вторую половину - за неделю до поездки", - заключает портал.
Ранее МИД РФ предупреждал туристов о масштабном марше против Brexit, который состоится в центре Лондона в ближайшую субботу.
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