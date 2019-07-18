Молдова приостановит программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции

Программа предоставления гражданства Молдовы в обмен на инвестиции будет приостановлена, сообщил на пресс-конференции в четверг президент Молдавии Игорь Додон.

По его словам, такое решение одобрил в четверг Высший совет безопасности. "Мы обсудили эту проблему. К программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции есть много вопросов. Сегодня правительство примет решение о приостановке этой программы, а в дальнейшем - во всем разберемся и парламент примет окончательное решение", - сказал Додон.

Он отметил, что до настоящего времени в соответствии с законом, принятым в прошлом году, двум иностранным гражданам предоставлено гражданство Молдавии в обмен на инвестиции.

"Еще 34 досье находятся на рассмотрении. Сейчас прием новых документов будет приостановлен. А потом парламент примет окончательное решение", - заявил Додон.

Закон о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции был принят в прошлом году. Согласно закону, гражданство может получить иностранный гражданин, который инвестирует в стратегические отрасли экономики Молдавии не менее 250 тыс. евро. Ранее Евросоюз подверг жесткой критике эту программу, так как Молдавия пользуется безвизовым режимом со странами ЕС.