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СНГ 18.07.2019 15:29

Молдова приостановит программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции

Программа предоставления гражданства Молдовы в обмен на инвестиции будет приостановлена, сообщил на пресс-конференции в четверг президент Молдавии Игорь Додон.

По его словам, такое решение одобрил в четверг Высший совет безопасности. "Мы обсудили эту проблему. К программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции есть много вопросов. Сегодня правительство примет решение о приостановке этой программы, а в дальнейшем - во всем разберемся и парламент примет окончательное решение", - сказал Додон.

Он отметил, что до настоящего времени в соответствии с законом, принятым в прошлом году, двум иностранным гражданам предоставлено гражданство Молдавии в обмен на инвестиции.

"Еще 34 досье находятся на рассмотрении. Сейчас прием новых документов будет приостановлен. А потом парламент примет окончательное решение", - заявил Додон.

Закон о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции был принят в прошлом году. Согласно закону, гражданство может получить иностранный гражданин, который инвестирует в стратегические отрасли экономики Молдавии не менее 250 тыс. евро. Ранее Евросоюз подверг жесткой критике эту программу, так как Молдавия пользуется безвизовым режимом со странами ЕС.

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Тэги: ГРАЖДАНСТВО, ПРОГРАММА, ПРИОСТАНОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]