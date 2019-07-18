Азербайджан поставил в Свердловскую область РФ около 20 тонн свежих томатов

Проверка партии свежих томатов из Азербайджана, прибывшей в Свердловскую область, не выявила наличия в ней карантинных объектов, говорится в сообщении пресс-службы областного Управления «Россельхознадзора» (РСХН).

«В среду в Екатеринбургский таможенный терминал (СВХ«Оборонснабсбыт») автомобильным транспортом из Азербайджана прибыла партия свежих томатов общим весом 18 тонн. В отношении данной продукции были проведены мероприятия по фитосанитарному контролю», – отмечается в информации.

По данным Управления, проверка показала отсутствие в томатах карантинных объектов.

Вместе с тем, Управлением РСХН по Москве, Московской и Тульской областям в ходе проверки была обнаружена южноамериканская томатная моль в томатах, прибывших из Азербайджана, и помещенных на склад временного хранения вМожайском городском округе.

«При досмотре партии томатов свежих весом 18 тонн, поступивших из Азербайджана, был выявлен карантинный объект, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза, а именно южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta (Povolny)). Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой», - отмечается в сообщении данного ведомства.

В отношении данной партии томатов было принято решение об ее обеззараживании.

Южноамериканская томатная моль - опасный карантинный вредитель, который повреждает и уничтожает урожай томатов в открытом и закрытом грунте, что наносит значительный экономический ущерб. Основным кормовым растением южноамериканской томатной моли являются томаты, может также повреждать картофель, баклажаны, перец и сорные растения семейства паслёновые.

Южноамериканская томатная моль вредит на протяжении всего цикла выращивания томатов, снижая урожайность культуры на 80-100%.

Н.Аббасова