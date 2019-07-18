Белоруссия законодательно утвердит порядок пробной эксплуатации месторождений углеводородов

Порядок передачи месторождений углеводородов в пробную эксплуатацию на территории Белоруссии будет утвержден на законодательном уровне.
Соответствующие изменения планируется внести в Кодекс "О недрах", проект новой редакции которого опубликован на национальном правовом портале для общественного обсуждения. "В Кодексе о недрах отсутствует порядок передачи месторождений углеводородов или отдельных буровых скважин в пробную эксплуатацию. В этой связи в проекте закона предусмотрен такой порядок, который позволит восполнить данный пробел", - сказано в обосновании законопроекта, которое подготовлено Минприроды.
В проекте закона также предусмотрен ряд иных изменений в порядок пользования недрами. "Принятие закона позволит создать необходимые условия для снятия противоречий при проведении работ по геологическому изучению недр, добыче полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр. С принятием закона будут устранены пробелы в законодательном регулировании отношений, связанных с охраной и использованием недр, что обеспечит системность и комплексность правового регулирования соответствующей сферы общественных отношений", - отмечается в обосновании.
В частности, законопроект предусматривает увеличение срока подачи недропользователем документов, необходимых для продления срока пользования недрами, когда решение о предоставлении горного отвода принимается президентом Белоруссии.
В целях усиления гарантии прав недропользователей в закон будет включена норма, не допускающая предоставление права пользования недрами в пределах ранее предоставленного другому недропользователю геологического или горного отвода.
В проекте закона предусмотрена также норма, регламентирующая порядок продления срока пользования недрами для геологического изучения. В действующей редакции кодекса такая норма отсутствует.
Кроме того, в законопроекте предусмотрена норма, позволяющая недропользователю временно приостанавливать эксплуатацию горных выработок на срок до 6 месяцев в случае отсутствия спроса на добываемое сырье.
Минприроды Белоруссии в течение ряда лет проводит подготовительную работу для передачи в концессию ряда нефтеносных участков, в частности, Акуличской и Познякевичской структур, которые расположены в Гомельской области. Интерес к проекту проявляют две зарегистрированные в Белоруссии компании с иностранными инвестициями из стран Евросоюза.
Геологические ресурсы нефти на Акуличской площади оцениваются в 485 тыс. тонн, Познякевичской - в 706 тыс. тонн.
Всего в Белоруссии для передачи в концессию в целях привлечения инвестиций в геологическое изучение недр, разработку месторождений полезных ископаемых предлагается 15 объектов.
Тегеран опровергает ВТС с Ереваном – посольство Ирана в Азербайджане
Военное сотрудничество Баку и Тегерана обеспечивает безопасность в регионе – посол Ирана в Азербайджане
Алиев в поздравлении Мишелю выразил уверенность в развитии сотрудничества между Азербайджаном и ЕС
В Азербайджане зафиксировали землетрясение на Каспии магнитудой 3,6
Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в I полугодии увеличился на 7,1%
Отдых в Европе для британских туристов подорожал на четверть из-за Brexit
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Омбудсмен Таджикистана ожидает ответа РФ на запрос в связи с нарушением прав таджикских граждан, задержанных по подозрению в убийстве
Еврокомиссия оштрафовала Qualcomm на 242 млн евро за ценовой демпинг
Число жертв пожара на студии аниме в Киото превысило 30 человек
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Bakcell продолжает показывать высокие результаты по работе с клиентами в социальных сетях
В РИКЦ в Баку открылась фотовыставка, посвященная 110-летию Андрея Громыко
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору
Президент Украины посетит Польшу 1 сентября