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ТЭК 18.07.2019 14:37

Корпус стражей исламской революции задержал за контрабанду нефти иностранный танкер - ТВ

Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Персидском заливе иностранный танкер по подозрению в контрабанде нефти, сообщило в четверг иранское государственное телевидение.

КСИР также взяли под стражу 12 членов экипажа танкера.

Перехват судна произошел в Ормузском проливе. По данным СМИ, танкер вез нефть от иранских контрабандистов иностранным покупателям.

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Тэги: ИРАН, КСИР, ТАНКЕР, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]