Корпус стражей исламской революции задержал за контрабанду нефти иностранный танкер - ТВ

Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Персидском заливе иностранный танкер по подозрению в контрабанде нефти, сообщило в четверг иранское государственное телевидение.

КСИР также взяли под стражу 12 членов экипажа танкера.

Перехват судна произошел в Ормузском проливе. По данным СМИ, танкер вез нефть от иранских контрабандистов иностранным покупателям.