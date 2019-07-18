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Инфраструктура и тендеры 18.07.2019 14:50

Минкультуры направит более 1,3 млн манатов на закупку машин и оборудования

Министерство культуры Азербайджана направит 1 млн 343,430 тыс. манатов на закупку машин и оборудования.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, Минкультуры заключило контракт на закупку оборудования с ООО «Inpeks.N». Стоимость договора – 516,25 тыс. манатов.

Кроме того, www.tender.gov.az отмечает, что ведомство и ООО «Inpeks.N» заключили еще один контракт на закупку других машин и оборудования. Стоимость договора составляет 827,18 тыс. манатов.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНКУЛЬТУРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]