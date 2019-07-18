Минкультуры направит более 1,3 млн манатов на закупку машин и оборудования

Министерство культуры Азербайджана направит 1 млн 343,430 тыс. манатов на закупку машин и оборудования.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, Минкультуры заключило контракт на закупку оборудования с ООО «Inpeks.N». Стоимость договора – 516,25 тыс. манатов.

Кроме того, www.tender.gov.az отмечает, что ведомство и ООО «Inpeks.N» заключили еще один контракт на закупку других машин и оборудования. Стоимость договора составляет 827,18 тыс. манатов.

Ф.Исазаде