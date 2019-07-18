Глава Минобороны Британии призвала Иран к снижению напряженности в районе Персидского залива

Глава министерства обороны Великобритании Пенни Мордонт призвала Иран снизить напряженность в акватории Персидского залива, указав при этом на значение этого региона для британского судоходства.
"Важно то, что мы очень понятно объяснили Ирану следующее: мы хотим, чтобы они отступили, снизили напряженность, и мы всегда защищали судоходство и свободное перемещение товаров в этом регионе и будем продолжать это делать в будущем", - заявила Мордонт накануне на конференции по вопросам обороны.
В начале июля королевская полиция Гибралтара задержала танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии. После этого Иран пообещал не оставлять задержание танкера без ответа.
На прошлой неделе телеканал Sky News сообщил со ссылкой на министерство обороны Великобритании, что три иранских корабля пытались помешать проходу британского нефтяного танкера через Ормузский пролив.
Фрегат Королевских ВМС Великобритании HMS Montrose, сопровождавший танкер, направил свои палубные орудия на иранцев и сделал устное предупреждение. После этого иранские корабли отступили.
Корпус стражей исламской революции, в свою очередь, отверг обвинения в создании помех в Ормузском проливе, заявив, что если бы команды о захвате каких-либо судов были даны, то они были бы исполнены незамедлительно.
В США после этих событий предложили создать международную коалицию, которая бы защищала суда в Персидском заливе.
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