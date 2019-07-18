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Внешняя политика 18.07.2019 15:02

Алиев в поздравлении Мишелю выразил уверенность в развитии сотрудничества между Азербайджаном и ЕС

Президент Ильхам Алиев уверен в углублении всестороннего сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

Алиев в четверг направил поздравительную телеграмму новому президенту Совета ЕС Шарлю Мишелю.

«Я надеюсь, что мы вместе приложим усилия для еще большего развития и углубления всестороннего сотрудничества между Азербайджаном и ЕС», - отмечается в тексте, опубликованного на сайте азербайджанского лидера.

Алиев пожелал успехов Мишелю в должности президента Совета ЕС.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]