Алиев в поздравлении Мишелю выразил уверенность в развитии сотрудничества между Азербайджаном и ЕС

Президент Ильхам Алиев уверен в углублении всестороннего сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

Алиев в четверг направил поздравительную телеграмму новому президенту Совета ЕС Шарлю Мишелю.

«Я надеюсь, что мы вместе приложим усилия для еще большего развития и углубления всестороннего сотрудничества между Азербайджаном и ЕС», - отмечается в тексте, опубликованного на сайте азербайджанского лидера.

Алиев пожелал успехов Мишелю в должности президента Совета ЕС.

Ф.Исазаде