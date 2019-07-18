Алиев в поздравлении Мишелю выразил уверенность в развитии сотрудничества между Азербайджаном и ЕС

Президент Ильхам Алиев уверен в углублении всестороннего сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.
Алиев в четверг направил поздравительную телеграмму новому президенту Совета ЕС Шарлю Мишелю.
«Я надеюсь, что мы вместе приложим усилия для еще большего развития и углубления всестороннего сотрудничества между Азербайджаном и ЕС», - отмечается в тексте, опубликованного на сайте азербайджанского лидера.
Алиев пожелал успехов Мишелю в должности президента Совета ЕС.
Ф.Исазаде
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