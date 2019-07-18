Минобороны Турции сообщило о получении очередной партии компонентов российской системы С-400

Поставки компонентов российской системы С-400 в Турцию продолжаются, сообщило в четверг министерство обороны страны, публикующее фотографию прибытия на авиабазу Мюртед под Анкарой очередного самолета ВКС РФ Ан-124 "Руслан".

"Поставки компонентов систем противовоздушной и противоракетной обороны С-400 продолжаются, согласно плану", - заявили в оборонном ведомстве.

По сообщению турецких СМИ, в четверг на авиабазе Мюртед совершил посадку 15 самолет с компонентами С-400.

Между тем, по данным западных авиационных ресурсов, в их доставке в четверг были задействованы два тяжелых военно-транспортных самолета ВКС РФ Ан-124 "Руслан" с регистрационными номерами RF-82038 и RA-82014, а также грузовой самолет МЧС РФ Ил-76МД с регистрационным номером RA-76363. Таким образом, на данный момент общее количество выполненных рейсов достигает уже 17.

Грузовые самолеты с компонентами С-400 начали прибывать в Турцию в пятницу, 12 июля. Турецкий министр обороны Хулуси Акар в тот день заявил, что одновременно с поставками С-400 в РФ и Турции продолжается обучение турецких военных, которым предстоит использовать эти системы.

Вице-премьер Юрий Борисов в интервью "Интерфаксу" сообщил, что Россия исполнит контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 Турции в 2019 году. "Мы очень четко идем по графику контракта, не сорвав ни одного мероприятия. Реализация контракта, включая подготовку турецких специалистов, безусловно, завершится в этом году", - сказал Борисов.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.