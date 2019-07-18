Сбербанк нашел опытных управленцев для Антипинского НПЗ, завод возобновил работу по давальческой схеме

Антипинский нефтеперерабатывающий завод возобновил производственный цикл под руководством генерального директора предприятия Максима Андриасова, говорится в сообщении Сбербанка .
"Запуск прошел в присутствии делегации представителей компании "СОКАР Энергоресурс" во главе с генеральным директором Фаридом Джафаровым. Завод продолжит работу в штатном режиме с использованием давальческого сырья", - подчеркивается в сообщении.
"Несмотря на то, что банк является основным кредитором Антипинского НПЗ, банк не имеет опыта менеджмента производственных процессов на нефтеперерабатывающем предприятии. Для управления проектом мы нашли профессиональных профильных инвесторов, которые смогут обеспечить эффективное операционное управление", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина.
"Новые акционеры завода привлекли финансирование и организовали запуск производства нефтепродуктов по давальческой схеме. Это будет способствовать исполнению социальных обязательств, уплате обязательных платежей, сохранит работоспособность уникального оборудования. Мы рады, что благодаря нашим партнерам и профессионализму генерального директора Антипинского НПЗ Максима Андриасова завод снова функционирует", - подчеркнул он.
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