По меньшей мере 15 нелегалов погибли в ДТП в Турции

По меньшей мере 15 человек погибли, еще 27 ранены после того, как автобус перевернулся в турецкой провинции Ван, сообщили в четверг турецкие СМИ.

Среди погибших есть дети.

ДТП произошло на магистрали между турецкими городами Ван и Озалп.

Водитель транспорта потерял контроль над управлением в гористой местности, и автобус сошел с трассы.

По данным местных властей, автобус перевозил нелегальных мигрантов.

На месте происшествия работают сотрудники медицинских служб.