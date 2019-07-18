По меньшей мере 15 нелегалов погибли в ДТП в Турции

По меньшей мере 15 человек погибли, еще 27 ранены после того, как автобус перевернулся в турецкой провинции Ван, сообщили в четверг турецкие СМИ.
Среди погибших есть дети.
ДТП произошло на магистрали между турецкими городами Ван и Озалп.
Водитель транспорта потерял контроль над управлением в гористой местности, и автобус сошел с трассы.
По данным местных властей, автобус перевозил нелегальных мигрантов.
На месте происшествия работают сотрудники медицинских служб.
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