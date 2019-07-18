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Регион 18.07.2019 15:07

По меньшей мере 15 нелегалов погибли в ДТП в Турции

По меньшей мере 15 человек погибли, еще 27 ранены после того, как автобус перевернулся в турецкой провинции Ван, сообщили в четверг турецкие СМИ.

Среди погибших есть дети.

ДТП произошло на магистрали между турецкими городами Ван и Озалп.

Водитель транспорта потерял контроль над управлением в гористой местности, и автобус сошел с трассы.

По данным местных властей, автобус перевозил нелегальных мигрантов.

На месте происшествия работают сотрудники медицинских служб.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, АВТОБУС, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]