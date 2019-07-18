Военное сотрудничество Баку и Тегерана обеспечивает безопасность в регионе – посол Ирана в Азербайджане

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и посол Ирана в Баку Джавад Джахангирзаде на встрече в четверг обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества в военной сфере.

«В ходе встречи, дипломат отметил, что развитие сотрудничества между двумя странами в военной сфере является важным фактором в обеспечении региональной безопасности»,- говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В свою очередь, Гасанов подчеркнул успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в военной сфере.

«Министр оценил совместное участие военных моряков Азербайджана и Ирана в конкурсе «Кубок моря-2019», который пройдет в рамках «Армейских международных игр-2019» в территориальных водах Азербайджана, как вклад в обеспечение безопасности Каспийского моря»,- отмечает оборонное ведомство.

Собеседники провели обмен мнениями по расширению сотрудничества в военной области и организации взаимных визитов военных представителей двух стран.

«В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние военного сотрудничества, перспективы развития отношений в военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сфере между Азербайджаном и Ираном, а также региональные проблемы»,- отмечает Минобороны.

Ф.Исазаде