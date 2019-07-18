Омбудсмен Таджикистана ожидает ответа РФ на запрос в связи с нарушением прав таджикских граждан, задержанных по подозрению в убийстве

Таджикская сторона ожидает ответа от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой относительно действий сотрудников правоохранительных органов, задержавших в начале июня в Москве по подозрению в убийстве таджикских граждан с нарушением их прав, заявил в четверг омбудсмен Таджикистана Умед Бобозода.

"Мы обратились с соответствующим письмом к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой, но, к сожалению, ответа, пока не получили, хотя письмо, если не ошибаюсь было отправлено дней 10-12 тому назад", - сказал Бобозода на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что обращение таджикской стороны касается действий сотрудников правоохранительных органов, задержавших таджикских граждан, так как после задержания в СМИ появились фотографии задержанных в оскорбляющем их достоинство виде.

"Действия правоохранительных органов в отношении таджикских мигрантов при задержании являются бесчеловечными. В рамках правовых актов мы требуем расследовать данный инцидент", - заявил уполномоченный по правам человека Таджикистана.

Бобозода также осудил то, что российские СМИ показывают только отрицательный образ таджикских граждан в России.

"Это очень актуальный вопрос. Наши граждане в России не только "аробакеши", там живут и представители интеллигенции, врачи и представители других профессий. Есть много примеров, когда наши граждане защитили в РФ диссертации, написали книги и учебники", - отметил таджикский правозащитник.

Ранее генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон заявил, что надзорное ведомство республики направило обращение на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки с просьбой дать правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов, задержавших в Москве таджикских граждан по подозрению в убийстве спортсмена Сергея Чуева с нарушением их прав.

"Любое преступление должно расследоваться в рамках действующего законодательства страны пребывания и международных нормативно-правовых актов в сфере защиты прав человека без ущемления общепринятых прав и оскорбления человека", - сказал генпрокурор Таджикистана на пресс-конференции в Душанбе 16 июля.

10 июня сообщалось, что московские следователи просят суд арестовать шестерых мужчин, задержанных по подозрению в убийстве спортсмена, мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в парке в Южном Бутове.

Представитель столичного главка СКР Юлия Иванова тогда сообщила "Интерфаксу", что "в ночь с 7 на 8 июня потерпевший, находясь с девушкой на мосту в одном из парков на юго-западе Москвы, сделал замечание компании мужчин, которые выражались в общественном месте грубой нецензурной бранью и оскорбительно приставали к гражданам".

"Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемые нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами, пострадавший упал с моста в воду вместе с одним из нападавших, который продолжал наносить мужчине удары. От полученных повреждений потерпевший скончался", - сказала Иванова.

После этого, по ее словам, группа мужчин избила спутницу погибшего и других посетителей парка.

"В кратчайшие сроки по подозрению в совершении указанного преступления задержано шестеро мужчин в возрасте от 23 до 29 лет. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала представитель следствия.

Она отметила, что по факту произошедшего расследуется уголовное дело об убийстве группой лиц из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 105 УК РФ).