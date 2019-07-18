Гендиректор Cadogan Petroleum подал в отставку

Генеральный директор британской нефтегазовой компании с активами на Украине Cadogan Petroleum plc Гвидо Микелотти (Guido Michelotti) подал совету директоров заявление об отставке, сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.
"Отставка Микелотти мотивированна личными причинами и вступит в силу в конце сентября 2019 года, после выхода отчета за первое полугодие. Микелотти будет исполнять обязанности гендиректора до 15 ноября с целью обеспечения надлежащего назначения нового генерального директора, завершая при этом некоторые мероприятия, начатые под его руководством", - отмечается в сообщении.
Совет директоров вскоре начнет поиск нового генерального директора, говорится в сообщении.
Независимый неисполнительный директор Зев Ферст от лица совета директоров выразил Микелотти благодарность за руководство компанией и вклад в ее развитие.
Как сообщалось ранее, Cadogan по итогам 2018 года получила $1,2 млн чистой прибыли против $1,6 млн чистого убытка в 2017 году. Компания вернулась к прибыльности после семи лет убыточной деятельности, отмечал ранее Микелотти.
В 2018 году компания также продемонстрировала максимальный за последние семь лет уровень добычи углеводородов - 250 баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.). Объем добычи углеводородов по итогам года вырос на 61% - до 91,085 тыс. б.н.э.
Cadogan избавилась от проектов по газу, которые не приносили прибыль, и сосредоточилась на оставшихся газовых лицензиях, а также на операциях по добыче нефти. Так, осуществляется добыча на западе Украины на Дебеславецком и Монастырецком месторождениях. Компания также сообщала, что продолжает бороться за продление лицензии на Пирковское месторождение на востоке Украины.
Согласно данным на сайте компании, 28,55% ее акций принадлежит SPQR Capital Holdings SA, 11,03% - Мишелю Миусу (Michel Meeus), 7,93% - CA Indosuez SA. Вероник Салик владеет 7,62% акций, Бриджит Салик - 7,39%, Пьер Салик - 3,37%. Еще 5,94% владеет компания Kellet Overseas Inc.
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